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В Одесі затримали чиновника, який вимагав хабар $2700 за дозвіл на торгівлю

Ольга КацімонСубота, 19 липня 2025, 11:58
В Одесі затримали чиновника, який вимагав хабар $2700 за дозвіл на торгівлю
Головне управління Національної поліції в Одеській області

Головного інженера одного з комунальних підприємств Одеської міської ради викрили на отриманні хабаря.

Джерело: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Деталі: За версією слідства, чиновник вимагав хабар у розмірі 2700 доларів за дозвіл на встановлення торговельних споруд на узбережжі.

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Дослівно: "Встановлено, що до головного інженера комунального підприємства звернулася підприємиця із питанням щодо отримання дозволу на встановлення тимчасових торговельних споруд на узбережжі. Натомість посадовець зауважив, що за позитивне вирішення питання необхідно сплатити 2700 доларів хабаря. В іншому випадку встановлення торговельних об’єктів неможливе".

Деталі: Жінка повідомила про вимагання хабаря правоохоронцям. Чоловіка затримали одразу після отримання повної суми.

 

Грошові кошти вилучили як речові докази. Посадовцю оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до трьох років.

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Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 242 240 гривень.

Слідство триває під керівництвом Чорноморської окружної прокуратури. Правоохоронці встановлюють усіх можливих співучасників.

Передісторія:

  • На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру директору фірми, який заволодів понад 1,1 млн грн, призначених на будівництво фортифікаційних споруд.

Одесакорупціяхабар
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