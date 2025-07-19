В Одессе задержали чиновника, который требовал взятку в размере $2700 за разрешение на торговлю

Главного инженера одного из коммунальных предприятий Одесского городского совета разоблачили на взятке.

Источник: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Детали: По версии следствия, чиновник требовал взятку в размере 2700 долларов за разрешение на установку торговых сооружений на побережье.

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Дословно: "Установлено, что к главному инженеру коммунального предприятия обратилась предпринимательница с вопросом о получении разрешения на установку временных торговых сооружений на побережье. В ответ должностное лицо отметило, что для положительного решения вопроса необходимо уплатить 2700 долларов взятки. В противном случае установка торговых объектов невозможна".

Детали: Женщина сообщила о вымогательстве взятки правоохранителям. Мужчину задержали сразу после получения всей суммы.

Денежные средства изъяты в качестве вещественных доказательств. Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определённые должности сроком до трёх лет.

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Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 242 240 гривен.

Следствие продолжается под процессуальным руководством Черноморской окружной прокуратуры. Правоохранители устанавливают всех возможных соучастников.

Предистория: