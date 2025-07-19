Директора столичної "Бессарабки" відправили під варту
Субота, 19 липня 2025, 12:25
Директора столичного Бессарабського ринку, затриманого під час отримання $25 тисяч, суд відправив під варту з можливістю сплатити заставу.
Джерело: Київська міська прокуратура
Деталі: Вранці 19 липня Солом’янський районний суд міста Києва обрав директору одного зі столичних ринків (за даними УП йдеться про "Бессарабський ринок") запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 908 тис. гривень.
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Нагадаємо: Його та колишню посадовицю Управління туризму та промоцій КМДА підозрюють у вимаганні та отриманні грошей від підприємця, який орендує приміщення ринку під заклад громадського харчування.