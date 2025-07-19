Директора столичной "Бессарабки" отправили под стражу
Суббота, 19 июля 2025, 12:25
Директора столичного Бессарабского рынка, задержанного при получении $25 тысяч, суд отправил под стражу с возможностью уплаты залога.
Источник: Киевская городская прокуратура
Детали: Утром 19 июля Соломенский районный суд города Киева избрал директору одного из столичных рынков (по данным УП речь идет о "Бессарабском рынке") меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 908 тыс. гривен.
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Напомним: Его и бывшую чиновницу Управления туризма и промоций КГГА подозревают в вымогательстве и получении денег от предпринимателя, который арендует помещение рынка под заведение общественного питания.