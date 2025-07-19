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На окупованій Донеччині воду вмикатимуть раз у кілька днів

Роман ПетренкоСубота, 19 липня 2025, 13:42
На окупованій Донеччині воду вмикатимуть раз у кілька днів
фото: pixabay

Окупаційна "влада" так званої "ДНР" оголосила про критичну ситуацію з водопостачанням в регіоні та закликає економити воду. Її будуть давати раз на два-три дні по кілька годин.

Джерело: чиновник так званого окупаційного "уряду" Андрій Чертков

Пряма мова Черткова: "Оперштаб з водопостачання прийняв рішення змінити графіки подачі води в наших населених пунктах. Найближчими днями Донецьк і Макіївка перейдуть на подачу води один раз на три дні. Харцизьк, Іловайськ, Зугрес — один раз на два дні.

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Розуміємо, що це створить додаткові труднощі, але зараз іншого виходу у нас немає".

 
фото: Astra

Деталі: Він додав, що в районах, куди вода фізично не надходить, буде організовано підвезення води.

Чертков також закликав мешканців окупованої Донецької області економити воду.

Донецька областьокупаціявода
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