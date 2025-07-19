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На оккупированной Донетчине воду будут включать раз в несколько дней

Роман ПетренкоСуббота, 19 июля 2025, 13:42
На оккупированной Донетчине воду будут включать раз в несколько дней
фото: pixabay

Оккупационные "власти" так называемой "ДНР" объявили о критической ситуации с водоснабжением в регионе и призывают экономить воду. Ее будут давать раз в два-три дня по пару часов.

Источник: чиновник так называемого оккупационного "правительства" Андрей Чертков

Прямая речь Черткова: "Оперштаб по водоснабжению принял решение изменить графики подачи воды в наших населенных пунктах. В ближайшие дни Донецк и Макеевка перейдут на подачу воды один раз в три дня. Харцызск, Иловайск, Зугрэс — один раз в два дня.

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Понимаем, что это создаст дополнительные трудности, но сейчас иного выхода у нас нет".

 
фото: Astra

Детали: Он добавил, что в районах, куда вода физически не поступает, будет организован подвоз воды.

Чертков также призвал жителей оккупированной Донетчины экономить воду.

Донецкая областьоккупациявода
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