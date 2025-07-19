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Ворожі дрони поранили 4 цивільних на Харківщині

Катерина ТищенкоСубота, 19 липня 2025, 18:51
Ворожі дрони поранили 4 цивільних на Харківщині
атаковане авто в Куп'янську, фото прокуратури

Внаслідок атак ворожих FPV-дронів у Куп'янському районі Харківщини в суботу поранено 4 цивільних.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Зранку в місті Куп'янськ ворожий дрон влучив у легковий автомобіль. Постраждали троє чоловіків 45, 59 і 73 років – отримали легкі поранення. Пошкоджено автомобіль.

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О 14:00 у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади під час руху на велосипеді по дорозі 42-річний чоловік потрапив під удар, попередньо FPV-дрона. Унаслідок вибуху він отримав поранення й був госпіталізований до медичного закладу.

Харківська областьбезпілотники
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