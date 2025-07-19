Вражеские дроны ранили 4 гражданских в Харьковской области

В результате атак вражеских FPV-дронов в Купянском районе Харьковской области в субботу ранены 4 гражданских.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Утром в городе Купянск вражеский дрон попал в легковой автомобиль. Пострадали трое мужчин 45, 59 и 73 лет – получили легкие ранения. Поврежден автомобиль.

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В 14:00 в с. Нечволодовка Киндрашовской общины во время движения на велосипеде по дороге 42-летний мужчина попал под удар, предварительно FPV-дрона. В результате взрыва он получил ранения и был госпитализирован в медицинское учреждение.