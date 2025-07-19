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Бійці ГУР знищили трьох кадировців на окупованій частині Запорізької області

Катерина ТищенкоСубота, 19 липня 2025, 19:58
Бійці ГУР знищили трьох кадировців на окупованій частині Запорізької області
Велика Білозерка на окупованій частині Запорізької області, скріншот відео ГУР

Бійці підрозділу Головного управління розвідки "Легіон "Свобода Росії" влаштували успішну засідку й знищили трьох бойовиків підрозділу Росгвардії "Ахмат" на окупованій частині Запорізької області.

Джерело: ГУР

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Деталі: 17 липня воїни Легіону непомітно подолали понад 30 кілометрів углиб тимчасово окупованої Запорізької області, знищили ціль поблизу села Велика Білозерка і без втрат повернулися із завдання.

Унаслідок підриву автомобіля було ліквідовано трьох "ахматівців". Також під час операції здобуто інформацію про логістику, техніку та командні пункти ворога.

Запорізька областьГУРокупаціяКадиров
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