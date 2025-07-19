Бійці ГУР знищили трьох кадировців на окупованій частині Запорізької області

Бійці підрозділу Головного управління розвідки "Легіон "Свобода Росії" влаштували успішну засідку й знищили трьох бойовиків підрозділу Росгвардії "Ахмат" на окупованій частині Запорізької області.

Джерело: ГУР

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Деталі: 17 липня воїни Легіону непомітно подолали понад 30 кілометрів углиб тимчасово окупованої Запорізької області, знищили ціль поблизу села Велика Білозерка і без втрат повернулися із завдання.

Унаслідок підриву автомобіля було ліквідовано трьох "ахматівців". Також під час операції здобуто інформацію про логістику, техніку та командні пункти ворога.