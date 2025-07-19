Бойцы ГУР уничтожили трех кадыровцев на оккупированной части Запорожской области

Бойцы подразделения Главного управления разведки "Легион "Свобода России" устроили успешную засаду и уничтожили трех боевиков подразделения Росгвардии "Ахмат" на оккупированной части Запорожской области.

Источник: ГУР

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Детали: 17 июля воины Легиона незаметно преодолели более 30 километров вглубь временно оккупированной Запорожской области, уничтожили цель вблизи села Великая Белозерка и без потерь вернулись с задания.

В результате подрыва автомобиля были ликвидированы трое "ахматовцев". Также во время операции была получена информация о логистике, технике и командных пунктах врага.