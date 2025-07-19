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Бойцы ГУР уничтожили трех кадыровцев на оккупированной части Запорожской области

Катерина ТищенкоСуббота, 19 июля 2025, 19:58
Бойцы ГУР уничтожили трех кадыровцев на оккупированной части Запорожской области
Большая Белозерка на оккупированной части Запорожской области, скриншот видео ГУР

Бойцы подразделения Главного управления разведки "Легион "Свобода России" устроили успешную засаду и уничтожили трех боевиков подразделения Росгвардии "Ахмат" на оккупированной части Запорожской области.

Источник: ГУР

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Детали: 17 июля воины Легиона незаметно преодолели более 30 километров вглубь временно оккупированной Запорожской области, уничтожили цель вблизи села Великая Белозерка и без потерь вернулись с задания.

В результате подрыва автомобиля были ликвидированы трое "ахматовцев". Также во время операции была получена информация о логистике, технике и командных пунктах врага.

Запорожская областьГУРоккупацияКадыров
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