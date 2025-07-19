У Ростовській області РФ уламки БпЛА пошкодили залізницю: 75 поїздів затримуються

Через пошкодження уламками БпЛА контактної мережі на перегоні в Ростовській області РФ із затримками слідують 75 пасажирських поїздів далекого прямування.

Джерело: "Российские железные дороги", "Федеральная пассажирская компания" в Telegram

Деталі: Близько 6 години ранку 19 липня в РЖД повідомили, що у зв'язку з пошкодженням контактної мережі через падіння уламків БпЛА на перегоні Лихая — Замчалово в Ростовській області призупинено рух поїздів. Тоді було затримано понад 50 поїздів далекого прямування, скасовано низку приміських електричок.

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Повідомлялося, що в результаті падіння уламків БпЛА постраждала чергова по станції Лихая, її життю нічого не загрожує.

Увечері дочірнє підприємство РЖД, відповідальне за перевезення пасажирів у далекому сполученні — "Федеральная пассажирская компания" – повідомило, що у зв'язку з подією на перегоні Лихая – Замчалово Ростовської області із затримками слідують 75 пасажирських поїздів формування АТ "ФПК".

У списку, зокрема, низка поїздів, що слідують до Москви або Санкт-Петербурга.