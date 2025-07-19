В Ростовской области РФ БпЛА повредили железную дорогу: 75 поездов задерживаются

Из-за повреждения обломками БпЛА контактной сети на перегоне в Ростовской области РФ с задержками следуют 75 пассажирских поездов дальнего следования.

Источник: "Российские железные дороги", "Федеральная пассажирская компания" в Telegram

Детали: Около 6 часов утра 19 июля в РЖД сообщили, что в связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БпЛА на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области приостановлено движение поездов. Тогда было задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек.

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Сообщалось, что в результате падения обломков БпЛА пострадала дежурная по станции Лихая, ее жизни ничего не угрожает.

Вечером дочернее предприятие РЖД, отвечающее за перевозку пассажиров в дальнем следовании – "Федеральная пассажирская компания" – сообщило, что в связи с происшествием на перегоне Лихая — Замчалово Ростовской области с задержками следуют 75 пассажирских поездов формирования АО "ФПК".

В списке, в частности, ряд поездов, следующих до Москвы или Санкт-Петербурга.