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Генштаб розповів, як росіяни створили фейк про захоплення Дачного на Дніпропетровщині

Станіслав ПогоріловСереда, 2 липня 2025, 12:47
Генштаб розповів, як росіяни створили фейк про захоплення Дачного на Дніпропетровщині
фото: мвс України

У Генеральному штабі заявили, що населений пункт Дачне на Дніпропетровщині не був захоплений росіянами, як твердили пропагандисти РФ, і залишається під контролем Збройних сил. 

Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Реляції російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачне й надалі залишається під контролем Сил оборони України".

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Деталі: Військові розповіли, що кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп російських загарбників змогла проникнути в межі Дачного. Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, "однак це була остання їхня активність: українські воїни знищили окупантів".

 
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В одному з наступних штурмів двом російським військовослужбовцям пощастило більше - вони залишилися живими та потрапили в полон до бригади морської піхоти ВМС, поповнивши обмінний фонд.

За даним Генштабу, російські окупанти не полишають спроб перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей. "Ворог не має успіху в досягненні цієї демонстраційної цілі, хоч скільки вчиняє "м’ясних штурмів" силами малих піхотних груп та ДРГ", - говориться у повідомленні.

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Передісторія:

  • Розвідувальні дані країн-членів Північноатлантичного альянсу дозволяють вважати, що Росія не планує значного наступу ані у Сумській, ані у Дніпропетровській області України.
  • Водночас росіяни неодноразово заявляли, що вторглися в Дніпропетровську область. Проте український Генштаб це спростовував.
  • Також керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов запевнив, що для міста Дніпро існує лише загроза російських ракетно-дронових атака, а бойові дії відбуваються лише по контурах Дніпропетровської області.

Дніпропетровська областьЗбройні силиросійсько-українська війна
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