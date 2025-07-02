Порошенко поскаржився на санкції журналістам The Times і звинуватив Зеленського в "авторитаризмі"

Попередник чинного президента та нардеп Петро Порошенко поскаржився в інтерв'ю іноземному виданню на санкції щодо нього і дії президента Володимир Зеленського. За його словами, той прагне "усунути будь-якого конкурента" і звинуватив Зеленського в "авторитаризмі".

Джерело: The Times

Пряма мова Порошенка: "Чому він це робить? Тому що він ненавидить мене на біологічному, хімічному рівні...І, чесно кажучи, я теж не люблю Зеленського. Але ніколи під час війни я не робив нічого ворожого по відношенню до нього...

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Я обрана людина. У мене друга за чисельністю фракція в парламенті. І він думає, що має право не пустити мене на у парламент? ... Ви просто порушуєте Конституцію. І немає абсолютно ніякої різниці (в тому, що він робить - ред.) з Росією".

Деталі: Порошенко розповів, що не хоче критикувати Зеленського, а лише дати йому пораду. Зокрема, він закликав вчитися на досвіді прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який нещодавно переконав президента США Дональда Трампа взяти участь в ударах по ядерній програмі Ірану.

Він також натякнув, що після накладення санкцій проти нього, намагається сказати Зеленському: "Я не твій ворог": "Я стою з вами пліч-о-пліч. Не тому, що я не маю до вас жодних претензій - вони з'являться пізніше, після закінчення війни. Але зараз єдність є ключовим фактором нашого успіху".

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Так, у лютому 2025 року йому заборонили доступ до банківських рахунків, виїзд за кордон та відвідування парламентських засідань.

Порошенко заявив представникам іноземного видання, що між американською й українською дипломатичними командами існує "серйозна проблема комунікації", в основі якої лежить недовіра американців до глави ОП Андрія Єрмака, та посла України в США Оксани Маркарової.

Повідомляється, що Порошенко сам намагався налагодити зв'язки з командою Трампа, востаннє відвідавши Вашингтон у лютому, де зустрівся з американськими посадовцями та взяв участь у Національному молитовному сніданку, на якому Трамп виступив з промовою.

Порошенко скаржиться, що санкції не дозволяють йому виїжджати за кордон та "перешкоджають його підтримці української армії".

За його словами, "мета санкцій - не допустити його участі у президентських виборах", можливість яких обговорювалася цього року під час переговорів про припинення вогню.

Він також заявив, що запровадження санкцій проти нього має стати попередженням для кожного потенційного кандидата: "Сьогодні Порошенко, завтра Залужний, післязавтра будь-хто. Це авторитаризм".

Передісторія:

13 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти Петра Порошенка. Йому призначили 17 санкцій, переважно економічного характеру. Йдеться про блокування активів, обмеження торгівлі, заборона на оборонні закупівлі та купівлю землі. Порошенка також позбавили державних нагород, заборонили брати участь у приватизації, користуватися радіочастотами й надсилати кошти за кордон. Санкції введені безстроково.

Указ президента пояснює ці дії тим, що Порошенко, мовляв, "створював загрозу національній безпеці та сприяв терористичній діяльності". Сам Порошенко назвав санкції незаконними, політично мотивованими та подав позов з вимогою їх скасувати.

У травні Нацбанк визнав Порошенка особою з "небездоганною діловою репутацією". Того ж місяця суд на Вінниччині почав розгляд справи про розподіл спільного майна подружжя Порошенків – на понад 17,1 млрд грн.

У партії "Європейська солідарність" заявили, що позов про розподіл майна – спільна тактика захисту родини "від спроб Зеленського заблокувати Петру Порошенку можливість фінансувати допомогу ЗСУ і політичну діяльність".

16 травня суд закрив справу, бо не виявив предмет спору.

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