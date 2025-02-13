Зеленський затвердив санкції проти Порошенка, Коломойського та інших

Президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО від 12 лютого про введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка та ексдепутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука.

Джерело: указ президента №81/2025

Дослівно з тексту документа: "Постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"".

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Деталі: Контроль за виконанням рішення поклали на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У додатку до указу вказано, що безстрокові санкції ввели проти Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова, Петра Порошенка та Віктора Медведчука.

Санкції для всіх осіб у списку однакові. Вони передбачають 17 обмежень:

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позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення;

тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами,

повне припинення торговельних операцій,

повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України,

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

заборону участі у приватизації, оренді державного майна,

заборону користування радіочастотним спектром України;

повне припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж,

заборону здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг,

повну заборону на заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішні води, порти та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України,

заборону збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких підсанкційна особа володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність,

запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;

припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони,

заборону передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності,

заборону на набуття у власність земельних ділянок,

інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом (заборона укладення договорів та вчинення правочинів; заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, виданих цією особою; заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов'язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь особи щодо якої застосовані санкції та осіб, що діють від її імені).

Для довідки: Бізнесмена Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а також у виведенні з Приватбанку загалом 15 млрд грн.

Читайте детальніше: Коломойському світить до 12 років за шахрайство та відмивання коштів. Як він виводив гроші, за версією слідства?

Також ДБР розслідує незаконний виїзд з України колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова. 7 липня 2024 року "Українській правді" стало відомо, що Боголюбов незаконно виїхав з України за підробленими документами в ніч на 24 червня поїздом Київ – Хелм. Причиною втечі джерела УП назвали те, що Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі "Приватбанку".

Сам бізнесмен стверджував, що перетнув кордон України на виїзд на законних підставах. За словами пресслужби Боголюбова, бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких – неповнолітні.

Правоохоронці заочно повідомили про підозру Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону 24 червня. За версією ДБР, Боголюбов залишив країну за паспортом іншої особи. Це – мешканець Волинської області, 67-річний Сюмак Микола Купріянович.

10 липня 2024 року Боголюбов в інтерв’ю "Українській правді" повідомив, що не знає, чи повернеться в Україну. У листопаді 2024 року Печерський районний суд міста Києва ухвалив арештувати Геннадія Боголюбова.

Читайте більше про виїзд Боголюбова з України в матеріалі УП "Пасажир в останньому купе. Як олігарх Геннадій Боголюбов виїжджав з країни".

Мільярдера Костянтина Жеваго підозрювали в розтраті коштів у справі банку "Фінанси та кредит".

17 вересня 2015 року Нацбанк визнав банк "Фінанси та Кредит" неплатоспроможним. У межах розслідування оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень самому Жеваго, а також низці топменеджерів банку.

27 грудня 2022 року українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони.

Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Але Жеваго вніс заставу в 1 мільйон євро і вийшов з-під варти, він не може залишати материкову Францію.

Верховний суд Франції 10 листопада 2023 року відхилив апеляцію української сторони та постановив, що Жеваго не повинен бути екстрадований за звинуваченнями в розтраті у справі банку "Фінанси та кредит".

У січні 2024 року повідомлялося, що Жеваго виграв судовий процес у Лондоні за звинуваченням у розкраданні грошей збанкрутілого банку "Фінанси та кредит".

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Віктор Медведчук з травня 2021 року перебував під домашнім арештом за підозрою в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів (нафти й газу) в окупованому Криму, з жовтня 2021 року – ще й за підозрою у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації через схеми купівлі вугілля в ОРДЛО.

За 5 днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну дружина Медведчука Оксана Марченко поїхала до Білорусі, потім опублікувала відео з Москви. 21 лютого 2022 року з маєтку Медведчука в Києві вивозили майно. 27 лютого 2022 року стало відомо, що Медведчук втік із-під домашнього арешту. Однак його затримали українські правоохоронці.

У вересні 2022 року держзрадника та кума Володимира Путіна вдалося обміняти на 200 українських полонених. Наразі він перебуває в Росії.

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