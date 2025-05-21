"Вугільна справа": слідство завершено, Порошенку інкримінують державну зраду

Слідство проти п’ятого президента Петра Порошенка у так званій "вугільній справі" завершено, йому інкримінують державну зраду. Наразі вирішується питання, в якому суді розглядатиметься справа.

Деталі: стаття УП "Як справи? Що відбувається з розслідуваннями проти Порошенка"

Дослівно: "За даними УП від джерел у владі, в мотиваційній частині щодо санкцій йшлося про "участь Порошенка" в підготовці так званих "Харківських угод" та організацію ним разом із Віктором Медведчуком "вугільної схеми".

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Мова про вперше викриту "Українською правдою" в 2016 році схему, за якою замість вугілля з ПАР в Україну заїжджало вугілля з окупованих шахт Луганської і Донецької областей.

Доволі симптоматично, що тільки після рішення РНБО відбулась активізація силовиків у цій "вугільній справі", яка роками лежала без руху".

Деталі: У статті йдеться, що у грудні 2021 року в рамках цього провадження ДБР оголосило Порошенку підозру в державній зраді. А 2 вересня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ, в ДБР заявили, що закінчили розслідування історії про контрабанду вугілля.

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"Відтоді до весни 2025-го жодних рухів у "вугільній справі" навіть видно не було", - говориться у матеріалі.

Але після запровадження санкцій Печерський райсуд Києва обмежив захисту Порошенка термін ознайомлення з матеріалами справи до 15 квітня.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков у розмові з УП розповів, що зараз вирішується, в який із судів Києва справа буде призначена до розгляду.

При цьому захист Порошенка звертає увагу на те, що Медведчуку та іншому фігуранту справи в ході слідства змінили формулювання в підозрах. Але щодо Порошенка як діючого народного депутата це може зробити тільки генеральний прокурор, якого після звільнення Андрія Костіна досі немає.

"Тому слідчі в обвинувальний акт взяли старий текст підозри, без урахування будь-яких даних захисту. Хоча після того, як було внесено зміни в підозрах інших фігурантів, це суперечить здоровому глузду", - йдеться у матеріалі УП.

Крім того, одного з головних фігурантів справи, Віктора Медведчука, 21 вересня 2022 року обміняли на дві сотні українських військовополонених, а тодішній міністр енергетики Володимир Демчишин уже кілька років як виїхав з країни.

В ГПУ і СБУ заявляли, що "свідчення Медведчука проти Порошенка" задокументовані, тоді як кейс Демчишина вивели в окремий епізод і передали справу в суд без нього. "Отож, хто має стати головним винуватцем, сумнівів не лишається", - говориться у статті.

"Але, мабуть, найбільш невигідний для слідства аспект "вугільної справи" в тому, що в цій великій історії про "торгівлю на крові" немає грошей. Тобто Порошенку інкримінують не збагачення чи корупцію, а державну зраду і сприяння терористам "Л/ДНР", - йдеться у матеріалі.

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