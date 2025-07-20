Головнокомандувач НАТО в Європі: Альянс має вчитися в України темпам впровадження інновацій

Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич закликав союзників по Альянсу наслідувати підхід України до впровадження інновацій у сфері оборони.

Джерело: Гринкевич під час виступу на симпозіумі "LANDEDU 2025" у місті Вісбаден, Німеччина

Деталі: Виступаючи перед військовими лідерами та представниками оборонної промисловості країн-членів НАТО, Гринкевич наголосив, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року українські Збройні сили постійно демонструють високий рівень інновацій, пристосовуючи наявні ресурси до потреб фронту.

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За його словами, цей підхід є прикладом для країн-членів НАТО, які мають вивчити досвід українців і впровадити подібні механізми у своїх арміях.

"Один з уроків, який я виніс (з України – ред.), полягає в тому, що ми маємо зрозуміти, які механізми можемо впровадити у всіх наших збройних силах, аби забезпечити такий самий темп інновацій, який українці так успішно демонструють", – сказав він.

У своєму виступі Гринкевич також акцентував на важливості налагодженої співпраці між військовими та оборонною промисловістю. За його словами, НАТО зараз потребує чіткого та оперативного постачання засобів і техніки.

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"Обіцянок на майбутнє вже достатньо. Нам потрібно, щоб все це почало з’являтися в арміях, ВПС і ВМС країн Альянсу вже зараз", – заявив генерал.

За словами Гринкевича, для цього оборонно-промислова база має діяти єдиним фронтом по обидва боки Атлантики – у США та Європі. Генерал закликав до створення безшовної індустріальної системи, здатної забезпечити НАТО всім необхідним.

"Роботи вистачить для всіх, і це хибна дилема вважати, що ми можемо інвестувати лише в одне або інше. Має бути єдина, безшовна промислова база, здатна забезпечити як спроможності, так і потужності для Альянсу".