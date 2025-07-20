Главнокомандующий НАТО в Европе: Альянс должен учиться у Украины темпам внедрения инноваций

Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генерал-лейтенант Алексус Гринкевич призвал союзников по Альянсу следовать подходу Украины к внедрению инноваций в сфере обороны.

Источник: Гринкевич во время выступления на симпозиуме "LANDEDU 2025" в городе Висбаден, Германия

Детали: Выступая перед военными лидерами и представителями оборонной промышленности стран-членов НАТО, Гринкевич отметил, что после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году украинские Вооруженные силы постоянно демонстрируют высокий уровень инноваций, приспосабливая имеющиеся ресурсы к потребностям фронта.

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По его словам, этот подход является примером для стран-членов НАТО, которые должны изучить опыт украинцев и внедрить подобные механизмы в своих армиях.

"Один из уроков, который я вынес (из Украины - ред.), заключается в том, что мы должны понять, какие механизмы можем внедрить во всех наших вооруженных силах, чтобы обеспечить такой же темп инноваций, который украинцы так успешно демонстрируют", – сказал он.

В своем выступлении Гринкевич также акцентировал на важности налаженного сотрудничества между военными и оборонной промышленностью. По его словам, НАТО сейчас нуждается в четких и оперативных поставках средств и техники.

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"Обещаний на будущее уже достаточно. Нам нужно, чтобы все это начало появляться в армиях, ВВС и ВМС стран Альянса уже сейчас", – заявил генерал.

По словам Гринкевича, для этого оборонно-промышленная база должна действовать единым фронтом по обе стороны Атлантики - в США и Европе. Генерал призвал к созданию бесшовной индустриальной системы, способной обеспечить НАТО всем необходимым.

"Работы хватит для всех, и это ошибочная дилемма считать, что мы можем инвестировать только в одно или другое. Должна быть единая, бесшовная промышленная база, способная обеспечить как способности, так и мощности для Альянса".