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Німецький генерал: Росія планує запускати по Україні 2000 дронів одночасно

Іван Д'яконовНеділя, 20 липня 2025, 04:59
Німецький генерал: Росія планує запускати по Україні 2000 дронів одночасно
Крістіан Фройдінг. Скриншот з відео

Голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що Росія має намір запускати по Україні до 2000 безпілотників одночасно. 

Джерело: Фройдінг у суботу, 19 липня, у подкасті бундесверу Nachgefragt 

Деталі: За інформацією Фройдінга, Росія суттєво розширює виробничі потужності для масового застосування безпілотників у війні проти України. За його словами, Москва планує одночасно запускати 2 тисячі дронів, що створить серйозний виклик для української системи протиповітряної оборони.

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Генерал наголосив на необхідності розробки "розумних заходів протидії", адже застосування традиційних засобів, зокрема ракет для системи ППО Patriot, є нелогічним проти "Шахедів", вартість яких становить 30–50 тисяч євро, тоді як одна ракета Patriot коштує понад 5 мільйонів.

За його оцінками, Україні потрібні недорогі засоби боротьби з безпілотниками вартістю від 2 до 4 тисяч євро, що дозволить ефективно реагувати на масовані атаки.

Ще одним методом протидії Фройдінг назвав удари по глибокому тилу Росії – по військових літаках, аеродромах і оборонних заводах.

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Також генерал-майор звернув увагу на те, що Китай припинив постачання комплектуючих до безпілотників в Україну і нині повністю зосередив свій експорт до Росії.

"Наразі ситуація така, що Китай, фактично, експортує виключно до Росії, тоді як Україну виключено з цього ринку", – зазначив Фройдінг.

російсько-українська війнаНімеччинаППО
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