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Немецкий генерал: Россия планирует запускать по Украине 2000 дронов одновременно

Иван ДьяконовВоскресенье, 20 июля 2025, 04:59
Немецкий генерал: Россия планирует запускать по Украине 2000 дронов одновременно
Кристиан Фройдинг. Скриншот из видео

Глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что Россия намерена запускать по Украине до 2000 беспилотников одновременно.

Источник: Фройдинг в субботу, 19 июля, в подкасте бундесвера Nachgefragt

Детали: По информации Фройдинга, Россия существенно расширяет производственные мощности для массового применения беспилотников в войне против Украины. По его словам, Москва планирует одновременно запускать 2 тысячи дронов, что создаст серьезный вызов для украинской системы противовоздушной обороны.

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Генерал отметил необходимость разработки "разумных мер противодействия", ведь применение традиционных средств, в частности ракет для системы ПВО Patriot, является нелогичным против "Шахедов", стоимость которых составляет 30-50 тысяч евро, тогда как одна ракета Patriot стоит более 5 миллионов.

По его оценкам, Украине нужны недорогие средства борьбы с беспилотниками стоимостью от 2 до 4 тысяч евро, что позволит эффективно реагировать на массированные атаки.

Еще одним методом противодействия Фройдинг назвал удары по глубокому тылу России – по военным самолетам, аэродромам и оборонным заводам.

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Также генерал-майор обратил внимание на то, что Китай прекратил поставки комплектующих к беспилотникам в Украину и сейчас полностью сосредоточил свой экспорт в Россию.

"Сейчас ситуация такова, что Китай фактически экспортирует исключительно в Россию, тогда как Украина исключена из этого рынка", – отметил Фройдинг.

российско-украинская войнаГерманияПВО
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