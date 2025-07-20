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Росія втратила ще 1040 військових у війні проти України – Генштаб

Іван Д'яконовНеділя, 20 липня 2025, 07:02
Росія втратила ще 1040 військових у війні проти України – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 1 040 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 041 990 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 20.07.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 041 990 (+1 040) осіб,
  • танків – 11 035 (+3)од;
  • бойових броньованих машин – 23 021 (+9) од;
  • артилерійських систем – 30 583 (+52) од;
  • РСЗВ – 1 443 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46 982 (+270) од;
  • крилатих ракет – 3 515 (+23) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55 727 (+121) од.

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабросійсько-українська війна
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