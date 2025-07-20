Росія втратила ще 1040 військових у війні проти України – Генштаб
Неділя, 20 липня 2025, 07:02
За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 1 040 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 041 990 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 20.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 041 990 (+1 040) осіб,
- танків – 11 035 (+3)од;
- бойових броньованих машин – 23 021 (+9) од;
- артилерійських систем – 30 583 (+52) од;
- РСЗВ – 1 443 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46 982 (+270) од;
- крилатих ракет – 3 515 (+23) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55 727 (+121) од.
Дані уточнюються.