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Россия потеряла еще 1040 военных в войне против Украины – Генштаб

Иван ДьяконовВоскресенье, 20 июля 2025, 07:02
Россия потеряла еще 1040 военных в войне против Украины – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны убили и ранили 1 040 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 041 990 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 20.07.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 041 990 (+1 040) человек,
  • танков – 11 035 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин – 23 021 (+9) ед;
  • артиллерийских систем – 30 583 (+52) ед;
  • РСЗО – 1 443 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 46 982 (+270) ед;
  • крылатых ракет – 3 515 (+23) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 55 727 (+121) ед.

Данные уточняются.

потери в войнеГенштаброссийско-украинская война
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