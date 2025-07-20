Россия потеряла еще 1040 военных в войне против Украины – Генштаб
Воскресенье, 20 июля 2025, 07:02
За прошедшие сутки Силы обороны убили и ранили 1 040 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 041 990 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 20.07.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 041 990 (+1 040) человек,
- танков – 11 035 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 23 021 (+9) ед;
- артиллерийских систем – 30 583 (+52) ед;
- РСЗО – 1 443 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 46 982 (+270) ед;
- крылатых ракет – 3 515 (+23) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 55 727 (+121) ед.
Данные уточняются.