У РФ відзвітували про майже сотню збитих безпілотників

Протягом минулої ночі на 20 липня російськими засобами ППО над територією РФ нібито перехоплено і знищено 93 українські безпілотні літальні апарати літакового типу.

Джерело: МО РФ

Деталі: Скільки всього безпілотників було, не повідомляється.

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Зокрема, окупанти заявили про збиття 38 БПЛА над територією Брянської області та 19 БПЛА – над територією Московського регіону, в тому числі 16 БПЛА, що летіли на Москву.

Ще 11 БПЛА нібито збиті над територією Калузької, 8 над Тульською, по 5 над Орловською та Нижньогородською, 3 над акваторією Чорного моря, 2 над Курською, по одному над Бєлгородською та Рязанською областями.