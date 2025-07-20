В РФ отчитались о почти сотне сбитых беспилотников

В течение прошедшей ночи на 20 июля российскими средствами ПВО над территорией РФ якобы перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Источник: МО РФ

Детали: Сколько всего беспилотников было, не сообщается.

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В частности, оккупанты заявили о сбитии 38 БПЛА над территорией Брянской области и 19 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 16 БПЛА, летевших на Москву.

Еще 11 БПЛА якобы сбиты над территорией Калужской, 8 над Тульской, по 5 над Орловской и Нижегородской, 3 над акваторией Черного моря, 2 над Курской, по одному над Белгородской и Рязанской областями.