В РФ отчитались о почти сотне сбитых беспилотников
Воскресенье, 20 июля 2025, 08:58
В течение прошедшей ночи на 20 июля российскими средствами ПВО над территорией РФ якобы перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Источник: МО РФ
Детали: Сколько всего беспилотников было, не сообщается.
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В частности, оккупанты заявили о сбитии 38 БПЛА над территорией Брянской области и 19 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 16 БПЛА, летевших на Москву.
Еще 11 БПЛА якобы сбиты над территорией Калужской, 8 над Тульской, по 5 над Орловской и Нижегородской, 3 над акваторией Черного моря, 2 над Курской, по одному над Белгородской и Рязанской областями.