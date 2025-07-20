Сили ППО збили 18 з 57 російських дронів, ще 32 – влучили
Неділя, 20 липня 2025, 09:42
У ніч на 20 липня противник атакував 57 БпЛА, з яких вдалося збити 18, ще 7 визнані локаційно втраченими.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Реклама:
За даними військових, атаковано Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.
Станом на ранок ворожа атака тривала – нова хвиля "Шахедів" прямувала з північно-східного напрямку.