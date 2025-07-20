Сили ППО збили 18 з 57 російських дронів, ще 32 – влучили

У ніч на 20 липня противник атакував 57 БпЛА, з яких вдалося збити 18, ще 7 визнані локаційно втраченими.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

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За даними військових, атаковано Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

Станом на ранок ворожа атака тривала – нова хвиля "Шахедів" прямувала з північно-східного напрямку.