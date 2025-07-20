Силы ПВО сбили 18 из 57 российских дронов, еще 32 – попали
Воскресенье, 20 июля 2025, 09:42
В ночь на 20 июля противник атаковал 57 БПЛА, из которых удалось сбить 18, еще 7 признаны локационно потерянными.
Источник: Воздушные силы
Детали: Зафиксировано попадание 32 БПЛА в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 6 локациях.
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По данным военных, атакованы Запорожье и прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.
По состоянию на утро вражеская атака продолжалась – новая волна "Шахедов" направлялась с северо-восточного направления.