Харківщина: від російських обстрілів поранені 6 людей
Неділя, 20 липня 2025, 10:17
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області, де постраждали 6 людей.
Джерело: Харківська ОВА
Деталі: Зокрема, у Куп'янську постраждали чоловіки 45, 59 і 73 років, у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади – 42-річний чоловік; в Ізюмі – 50-річна і 76-річна жінки.
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Влада зазначила, що ворог атакував область 17 "Геранями" та 2 фпв-дронами.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.