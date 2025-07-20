Харківщина: від російських обстрілів поранені 6 людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області, де постраждали 6 людей.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: Зокрема, у Куп'янську постраждали чоловіки 45, 59 і 73 років, у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади – 42-річний чоловік; в Ізюмі – 50-річна і 76-річна жінки.

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Влада зазначила, що ворог атакував область 17 "Геранями" та 2 фпв-дронами.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.