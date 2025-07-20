Харьковская область: от российских обстрелов ранены 6 человек

За прошедшие сутки вражеские удары подверглись 5 населенных пунктов Харьковской области, где пострадали 6 человек.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: В частности, в Купянске пострадали мужчины 45, 59 и 73 лет, в селе Нечволодовка Киндрашевской общины – 42-летний мужчина; в Изюме – 50-летняя и 76-летняя женщины.

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Власти отметили, что враг атаковал область 17 "Геранями" и 2 фпв-дронами.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.