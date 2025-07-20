МЗС Німеччини: Мерц вплинув на думку Трампа щодо Путіна

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що канцлер Фрідріх Мерц відіграв велику роль у зміні позиції президента США Дональда Трампа щодо правителя Росії Володимира Путіна.

Джерело: Вадефуль в інтерв’ю виданню Bild, "Європейська правда"

Деталі: У Вадефуля поцікавились, яку роль відіграв Фрідріх Мерц у тому, що президент США змінив свою позицію щодо Путіна.

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"Фрідріх Мерц відіграв у цьому велику роль, тому що з самого початку чітко дав зрозуміти, що підтримує Україну", – відповів на це німецький міністр.

Він підкреслив, що Мерц наголосив на цьому, коли був в Овальному кабінеті, і також продовжував наголошувати на цій позиції під час особистих переговорів на саміті G7.

"Фрідріх Мерц зателефонував Дональду Трампу і сказав, що зараз потрібна допомога США. Ми можемо радіти, що канцлер Німеччини налагодив такі розумні стосунки з президентом США і що голос Німеччини знову чують у Вашингтоні", – зазначив німецький міністр закордонних справ.

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Нагадаємо, 14 липня президент Трамп пригрозив масштабними "вторинними тарифами", якщо Владімір Путін не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів.

Він також пообіцяв більше зброї для України – зокрема, ракет і боєприпасів.

Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.