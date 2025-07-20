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МИД Германии: Мерц повлиял на мнение Трампа о Путине

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 20 июля 2025, 10:35
МИД Германии: Мерц повлиял на мнение Трампа о Путине
фото: Getty Images

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль считает, что канцлер Фридрих Мерц сыграл большую роль в изменении позиции президента США Дональда Трампа в отношении правителя России Владимира Путина.

Источник: Вадефуль в интервью изданию Bild, "Европейская правда"

Детали: У Вадефуля поинтересовались, какую роль сыграл Фридрих Мерц в том, что президент США изменил свою позицию в отношении Путина.

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"Фридрих Мерц сыграл в этом большую роль, потому что с самого начала четко дал понять, что поддерживает Украину", – ответил на это немецкий министр.

Он подчеркнул, что Мерц акцентировал на этом, когда был в Овальном кабинете, и также продолжал подчеркивать эту позицию во время личных переговоров на саммите G7.

"Фридрих Мерц позвонил Дональду Трампу и сказал, что сейчас нужна помощь США. Мы можем радоваться, что канцлер Германии наладил такие разумные отношения с президентом США и что голос Германии снова слышат в Вашингтоне", – отметил немецкий министр иностранных дел.

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Напомним, 14 июля президент Трамп пригрозил масштабными "вторичными тарифами", если Владимир Путин не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.

ГерманияМерцТрампПутин
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