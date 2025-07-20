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Розвідка: У Росії чиновників змушують перейти на месенджер, який контролюється спецслужбами РФ

Роман ПетренкоНеділя, 20 липня 2025, 11:04
Розвідка: У Росії чиновників змушують перейти на месенджер, який контролюється спецслужбами РФ
фото: Unsplash

Очільник Кремля Володимир Путін доручив російському уряду до 1 вересня розробити заходи щодо обмеження використання у РФ іноземного програмного забезпечення, включаючи месенджери, розроблені у "недружніх країнах". Чиновникам наказали перейти на Max, який контролюють спецслужби РФ.

Джерело: Служба зовнішньої розвідки України

Деталі: За даними розвідки, WhatsApp, що належить Meta, опинився під особливою увагою – це робить його одним із головних кандидатів на потенційне блокування.

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Дослівно: "Неоднозначна ситуація і з Telegram: хоча месенджер має російське походження, його нібито "незалежна" позиція та відмова від співпраці з владою роблять його статус невизначеним.

Влада вже створила новий елемент централізованої системи цифрового стеження – месенджер Max від VK. Усім чиновникам наказали перейти на Max. Застосунок має повний доступ до мікрофона, камери, контактів, геолокації та файлів. Не вимикається стандартними засобами, використовує root-доступ і системні jar-файли – ознаки шкідливого ПЗ. Дані автоматично передаються на сервери, пов’язані з VK, що підконтрольна спецслужбам РФ".

Нагадаємо: У Росії можуть запровадити додаткові обмеження на використання програмного забезпечення, зокрема месенджерів, розроблених у "недружніх країнах".

розвідкаПутінпропагандаРосія
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