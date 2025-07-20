Разведка: В России чиновников заставляют перейти на мессенджер, который контролируется спецслужбами РФ

Глава Кремля Владимир Путин поручил российскому правительству до 1 сентября разработать меры по ограничению использования в РФ иностранного программного обеспечения, включая мессенджеры, разработанные в "недружественных странах". Чиновникам приказали перейти на Max, который контролируют спецслужбы РФ.

Источник: Служба внешней разведки Украины

Детали: По данным разведки, WhatsApp, принадлежащий Meta, оказался под особым вниманием – это делает его одним из главных кандидатов на потенциальную блокировку.

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Дословно: "Неоднозначная ситуация и с Telegram: хотя мессенджер имеет российское происхождение, его якобы "независимая" позиция и отказ от сотрудничества с властью делают его статус неопределенным.

Власти уже создали новый элемент централизованной системы цифрового слежения – мессенджер Max от VK. Всем чиновникам приказали перейти на Max.

Приложение имеет полный доступ к микрофону, камере, контактам, геолокации и файлам. Не отключается стандартными средствами, использует root-доступ и системные jar-файлы – признаки вредоносного ПО. Данные автоматически передаются на серверы, связанные с VK, которая подконтрольна спецслужбам РФ".

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Напомним: В России могут ввести дополнительные ограничения на использование программного обеспечения, в частности мессенджеров, разработанных в "недружественных странах".