132 поїзди затримуються у РФ після атаки безпілотників

З затримками до 15 годин слідують 132 поїзди в Росії після атаки безпілотників на станцію в Ростовській області.

Джерело: Astra, РЖД

Деталі: Повідомляється, що в суботу була пошкоджена контактна мережа на перегоні Лихая – Замчалово.

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Пошкодження на станції в Ростовській області після атаки БПЛА

У неділю "у зв'язку з подією на станції Лихая" із затримками від 33 хвилин до 15 годин слідують 132 поїзди, оскільки вони проходять "місце події" зі зниженою швидкістю.

ЗМІ пояснюють, що цей перегін – головний шлях з Москви на Ростов і далі на південь, у бік Сочі.