У лікарні померла жінка, яку збив п’яний чиновник прокуратури у Києві

У лікарні померла жінка, яку в суботу 19 липня на Великій Васильківській у Києві збив головний спеціаліст відділу прокуратури Андрій Молочний.

Джерело: очільник Офісу генпрокуратури Руслан Кравченко

Деталі: Кравченко повідомив, що водій був у стані алкогольного сп’яніння, вилетів на тротуар, збив жінку та намагався втекти.

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Постраждала на наступний день померла у лікарні.

Молочному повідомили про підозру за статтею порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини.

Результат обстеження – 1,77 проміле, додав генпрокурор.

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Пряма мова Кравченка: "Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Особисто контролюю хід цієї справи, як старший групи прокурорів, починаючи з обрання запобіжного заходу, і підтримуватиму обвинувачення в суді".