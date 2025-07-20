Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В больнице скончалась женщина, которую сбил пьяный чиновник прокуратуры в Киеве

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 июля 2025, 15:07
В больнице скончалась женщина, которую сбил пьяный чиновник прокуратуры в Киеве
фотО: КГП

В больнице скончалась женщина, которую в субботу, 19 июля, на Большой Васильковской в Киеве сбил главный специалист отдела прокуратуры Андрей Молочный.

Источник: глава Офиса генпрокуратуры Руслан Кравченко

Детали: Кравченко сообщил, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на тротуар, сбил женщину и пытался скрыться.

Реклама:

Пострадавшая на следующий день скончалась в больнице.

Молочному сообщили о подозрении по статье нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека.

Результат обследования – 1,77 промилле, добавил генпрокурор.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Кравченко: "Мы будем настаивать на применении меры пресечения сроком на 60 суток в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Лично контролирую ход этого дела, как старший группы прокуроров, начиная с избрания меры пресечения, и буду поддерживать обвинение в суде".

Офис генпрокурораКиевДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоУмер саудовский "спящий принц", проведший 20 лет в коме
Разведка: В России чиновников заставляют перейти на мессенджер, который контролируется спецслужбами РФ
Силы ПВО сбили 18 из 57 российских дронов, еще 32 – попали
Азербайджан готовит иск против России из-за авиакатастрофы возле Актау
Немецкий генерал: Россия планирует запускать по Украине 2000 дронов одновременно
видеоВ Киеве работник прокуратуры сбил женщину на пешеходной зоне и скрылся: он уже задержан
Все новости...
Офис генпрокурора
На взятке задержаны фигурантка "пьяной вечеринки в КГГА" и директор Бессарабского рынка – источник
Задержан "смотрящий" за югом Украины: проведено 49 обысков
Генпрокурор хочет уволить всех прокуроров с инвалидностью: почему это не поможет?
Последние новости
15:28
В Грузии говорят, что предложили Украине пути эвакуации украинцев-экс-заключенных с границы с РФ
15:07
фотоВ больнице скончалась женщина, которую сбил пьяный чиновник прокуратуры в Киеве
15:05
"Есть решения арбитражных судов": Украина может получить почти $7 млрд от Газпрома
14:58
В США мужчину, зашедшего в кабинет МРТ во время сканирования, затащило в аппарат: он умер
14:57
боксОбязательно вернусь: Дюбуа – о поражении от Усика
14:50
Москву и области утром атаковали беспилотники – МО РФ
14:22
Метрополитен не смог отсудить деньги у фирмы, которая провалила строительство метро на Виноградарь
14:07
В Грузии митинговали за бойкот местных выборов
13:59
Бондарев снова стал лучшим среди новичков, финишировав в Топ-10 второй гонки Е4 во Франции
13:59
Презентовали первый тизер документального фильма об "Океане Эльзы"
Все новости...
Реклама:
Реклама: