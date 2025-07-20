В больнице скончалась женщина, которую сбил пьяный чиновник прокуратуры в Киеве

В больнице скончалась женщина, которую в субботу, 19 июля, на Большой Васильковской в Киеве сбил главный специалист отдела прокуратуры Андрей Молочный.

Источник: глава Офиса генпрокуратуры Руслан Кравченко

Детали: Кравченко сообщил, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на тротуар, сбил женщину и пытался скрыться.

Реклама:

Пострадавшая на следующий день скончалась в больнице.

Молочному сообщили о подозрении по статье нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека.

Результат обследования – 1,77 промилле, добавил генпрокурор.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Кравченко: "Мы будем настаивать на применении меры пресечения сроком на 60 суток в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Лично контролирую ход этого дела, как старший группы прокуроров, начиная с избрания меры пресечения, и буду поддерживать обвинение в суде".