"Логістика РФ має страждати": Зеленський з Сирським обговорили далекобійні удари

Президент Володимир Зеленський послухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо далекобійних ударів по Росії та пообіцяв підписати додаткові контракти незабаром.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Головком доповів і щодо наших далекобійних ударів, зокрема частоти та ефективності дипстрайків. Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни.

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Також головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО опрацьовують цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів. Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів.

Наступного тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти".