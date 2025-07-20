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"Логістика РФ має страждати": Зеленський з Сирським обговорили далекобійні удари

Роман ПетренкоНеділя, 20 липня 2025, 15:53
Логістика РФ має страждати: Зеленський з Сирським обговорили далекобійні удари
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський послухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо далекобійних ударів по Росії та пообіцяв підписати додаткові контракти незабаром.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Головком доповів і щодо наших далекобійних ударів, зокрема частоти та ефективності дипстрайків. Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни.

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Також головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО опрацьовують цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів. Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів.

Наступного тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти".

ЗеленськийСирськийвійна
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