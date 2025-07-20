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"Логистика РФ должна страдать": Зеленский с Сырским обсудили дальнобойные удары

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 июля 2025, 15:53
Логистика РФ должна страдать: Зеленский с Сырским обсудили дальнобойные удары
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский выслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о дальнобойных ударах по России и пообещал подписать дополнительные контракты в ближайшее время.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Главнокомандующий доложил и о наших дальнобойных ударах, в частности о частоте и эффективности дипстрайков. Российская логистика должна ощутимо страдать в ответ на затягивание этой войны.

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Также главнокомандующий вместе с министром обороны и секретарем СНБО в эти дни обрабатывают все запросы на дополнительное финансирование производства и поставки дронов. Речь идет как о беспилотниках для фронта, так и о защите наших городов и общин от российских ударных дронов.

На следующей неделе будут подписаны соответствующие дополнительные контракты".

ЗеленскийСырскийвойна
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