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Зеленський узгодив із Сибігою заміну керівників деяких посольств

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 20 липня 2025, 16:14
Зеленський узгодив із Сибігою заміну керівників деяких посольств
Зеленський і Сибіга у вересні 2024 року, фото ОП

Президент Володимир Зеленський узгодив із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою заміну керівників у деяких посольствах.

Джерело: Зеленський у Telegram, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Глава держави зазначив, що Сибіга доповів про початок роботи за програмою цьогорічної наради послів. 

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"Міністр і більш ніж 80 українських керівників дипмісій відвідали Запоріжжя та разом з очільником області Іваном Федоровим обговорили, що саме має бути ключовими пріоритетами в роботі з країнами-партнерами", – повідомив президент.

Він додав, що це мають бути конкретні елементи в постачанні зброї та розвиток її виробництва, конкретні проєкти для відбудови та гарантування нормального життя в українських містах і селах, конкретні юридично дієві механізми для притягнення Росії до відповідальності та для використання російських активів заради захисту від російської ж агресії.

"Маємо за наступні шість місяців досягти відчутних нових, спільних з партнерами результатів за цими трьома напрямками", – заявив президент.

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Він додав, що також із Сибігою узгодили рішення про заміну керівників у деяких посольствах.

Що передувало: У червні глава МЗС Андрій Сибіга повідомляв, що президент Зеленський вже ухвалив "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ – вони очікуються у липні.

У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи заміну посла в США, заявили, що чотирирічний термін Оксани Маркарової на зазначеній посаді добігає кінця.

Очікується, що новим послом у США стане колишня віцепрем’єрка з інтеграції до ЄС і НАТО Ольга Стефанішина.

ЗеленськийСибіга Андрійдипломатичні відносини
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