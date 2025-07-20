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Зеленский согласовал с Сибигой замену руководителей некоторых посольств

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 июля 2025, 16:14
Зеленский согласовал с Сибигой замену руководителей некоторых посольств
Зеленский и Сибига в сентябре 2024 года, фото ОП

Президент Владимир Зеленский согласовал с министром иностранных дел Андреем Сибигой замену руководителей в некоторых посольствах.

Источник: Зеленский в Telegram, сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава государства отметил, что Сибига доложил о начале работы по программе нынешнего совещания послов.

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"Министр и более 80 украинских руководителей дипмиссий посетили Запорожье и вместе с главой области Иваном Федоровым обсудили, что именно должно быть ключевыми приоритетами в работе со странами-партнерами", – сообщил президент.

Он добавил, что это должны быть конкретные элементы в поставках оружия и развитии его производства, конкретные проекты для восстановления и обеспечения нормальной жизни в украинских городах и селах, конкретные юридически действенные механизмы для привлечения России к ответственности и для использования российских активов ради защиты от российской же агрессии.

"Мы должны за следующие шесть месяцев достичь ощутимых новых, совместных с партнерами результатов по этим трем направлениям", – заявил президент.

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Он добавил, что также с Сибигой согласовали решение о замене руководителей в некоторых посольствах.

Что предшествовало: В июне глава МИД Андрей Сибига сообщал, что президент Зеленский уже принял "определенные кадровые решения" о смене руководителей некоторых зарубежных учреждений – они ожидаются в июле.

В Министерстве иностранных дел Украины, комментируя замену посла в США, заявили, что четырехлетний срок Оксаны Маркаровой на указанной должности подходит к концу.

Ожидается, что новым послом в США станет бывший вице-премьер по интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишина.

ЗеленскийСибига Андрейдипломатические отношения
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