У Києві злива паралізувала рух: виник затор на площі Галицькій
Неділя, 20 липня 2025, 16:57
У Києві через зливу ускладнено рух транспорту на площі Галицькій у напрямку проспекту Берестейського.
Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький
Деталі: Водіїв закликають врахувати цю інформацію під час планування маршруту та за можливості обирати альтернативні шляхи.
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Передісторія:
- На неділю, 20 липня, синоптики прогнозували очікуються короткочасні дощі, місцями грози.