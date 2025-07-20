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У Києві злива паралізувала рух: виник затор на площі Галицькій

Ольга КацімонНеділя, 20 липня 2025, 16:57
У Києві злива паралізувала рух: виник затор на площі Галицькій
Фото: Олексій Білошицький

У Києві через зливу ускладнено рух транспорту на площі Галицькій у напрямку проспекту Берестейського.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький

Деталі: Водіїв закликають врахувати цю інформацію під час планування маршруту та за можливості обирати альтернативні шляхи.

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Київтранспортполіціяпогода
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