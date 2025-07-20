Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве ливень парализовал движение: образовалась пробка на Галицкой площади

Ольга КацимонВоскресенье, 20 июля 2025, 16:57
В Киеве ливень парализовал движение: образовалась пробка на Галицкой площади
Фото: Алексей Белошицкий

В Киеве из-за ливня затруднено движение транспорта на Галицкой площади в направлении проспекта Берестейского.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий

Детали: Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрута и по возможности выбирать альтернативные пути.

Реклама:

Обновлено: В 17:11 Белошицкий сообщил, что движение транспорта восстановлено, а подрядные организации устранили последствия непогоды.

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Киевтранспортполицияпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
дополненоЗеленский ввел в действие санкции СНБО против Балашова, Королевской и Латыниной
фотоВ больнице скончалась женщина, которую сбил пьяный чиновник прокуратуры в Киеве
фотоУмер саудовский "спящий принц", проведший 20 лет в коме
Силы ПВО сбили 18 из 57 российских дронов, еще 32 – попали
Азербайджан готовит иск против России из-за авиакатастрофы возле Актау
Немецкий генерал: Россия планирует запускать по Украине 2000 дронов одновременно
Все новости...
Киев
В больнице скончалась женщина, которую сбил пьяный чиновник прокуратуры в Киеве
В Киеве работник прокуратуры сбил женщину на пешеходной зоне и скрылся: он уже задержан
В Киеве автомобиль вылетел на летнюю террасу кафе: пострадала 28-летняя женщина
Последние новости
18:55
Шутка или реальность? Харлан в честь победы Усика объявила о готовности принять участие в Олимпиаде
18:51
Маск создаст ИИ-приложение для детей
18:49
ВідеоВ Одессе врач оказался в реанимации после драки с ТЦК
18:31
Axios: В команде Трампа считают, что Нетаньяху вышел из-под контроля
18:11
"Удивительно открытый и светлый человек": умер художник из Ивано-Франковска Денис Овчар
17:44
Сибига показал визит десятков украинских послов в Запорожье
17:33
фотоВ Купянском районе от вражеских авиаударов пострадали 6 гражданских
17:27
Что такое "кортизоловый коктейль" и действительно ли он помогает снять стресс: мнения специалистов
17:24
Украина проиграла Канаде и потеряла шансы на выход в плей-офф волейбольной Лиги наций
17:18
Иран может на следующей неделе провести переговоры с европейцами по ядерной программе
Все новости...
Реклама:
Реклама: