В Киеве ливень парализовал движение: образовалась пробка на Галицкой площади
Воскресенье, 20 июля 2025, 16:57
В Киеве из-за ливня затруднено движение транспорта на Галицкой площади в направлении проспекта Берестейского.
Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий
Детали: Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрута и по возможности выбирать альтернативные пути.
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Обновлено: В 17:11 Белошицкий сообщил, что движение транспорта восстановлено, а подрядные организации устранили последствия непогоды.
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- На воскресенье, 20 июля, синоптики прогнозировали кратковременные дожди, местами грозы.