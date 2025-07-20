В Киеве ливень парализовал движение: образовалась пробка на Галицкой площади

В Киеве из-за ливня затруднено движение транспорта на Галицкой площади в направлении проспекта Берестейского.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий

Детали: Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрута и по возможности выбирать альтернативные пути.

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Обновлено: В 17:11 Белошицкий сообщил, что движение транспорта восстановлено, а подрядные организации устранили последствия непогоды.

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