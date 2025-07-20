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На Куп'янщині від ворожих авіаударів постраждали 6 цивільних

Катерина ТищенкоНеділя, 20 липня 2025, 17:33
На Куп'янщині від ворожих авіаударів постраждали 6 цивільних
наслідки ударів по Куп'янщині, фото обласної прокуратури

Внаслідок ворожих ударів у Куп'янському районі Харківщини в неділю постраждало 6 цивільних.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

 

Деталі: 20 липня близько 10:50 збройні сили РФ завдали авіаудару по м. Купʼянськ. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Двоє чоловіків дістали поранення, у двох жінок діагностовано гостру стресову реакцію.

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Орієнтовно в той же час ворог здійснив серію авіаатак по с. Старовірівка Купʼянського району. За попередніми даними, по населеному пункту завдано удару трьома ФАБ-250 з УМПК з літаків тактичної авіації.

Пошкоджено щонайменше 15 домоволодінь та будівлю сільської ради. 65-річний чоловік та 25-річна дівчина отримали травми й гострий шок.

Харківська областьвійна
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