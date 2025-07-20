В Купянском районе от вражеских авиаударов пострадали 6 гражданских
Воскресенье, 20 июля 2025, 17:33
В результате вражеских ударов в Купянском районе Харьковской области в воскресенье пострадали 6 гражданских.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Детали: 20 июля около 10:50 вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по г. Купянск. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Двое мужчин получили ранения, у двух женщин диагностирована острая стрессовая реакция.
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Ориентировочно в то же время враг совершил серию авиаударов по с. Староверовка Купянского района. По предварительным данным, по населенному пункту нанесен удар тремя ФАБ-250 из УМПК с самолетов тактической авиации.
Повреждено не менее 15 домовладений и здание сельского совета. 65-летний мужчина и 25-летняя девушка получили травмы и острый шок.