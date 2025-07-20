В Одесі лікар опинився в реанімації після бійки з ТЦК

В Одесі після силового затримання працівниками ТЦК до реанімації госпіталізували медика з Харкова.

Джерела: "Суспільне", "Думська", Одеський обласний ТЦК

Деталі: Інцидент стався 19 липня на вулиці Костанді, його кадри поширюються к соцмережах.

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На відео видно, як чоловіка заштовхують до мікроавтобуса й затискають дверима голову. За словами очевидців, постраждалий – лікар з Харкова, який приїхав працювати в Одесу. Наразі він перебуває у важкому стані.

Як пише "Суспільне", колишня дружина травмованого чоловіка у своїх соцмережах прокоментувала інцидент зі співробітниками ТЦК та СП в Одесі.

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Пряма мова колишньої дружини: "Другий день Валік був в Одесі. На цю мить зроблено все, що можна. Там було два буси. Від одного він утік. Другий збив у такий спосіб, що поламалось три ребра. Одне ребро прокололо легеню. Лікарі змогли врятувати його життя".

В Одеському обласному ТЦК повідомили, що розпочали службову перевірку дій військовослужбовців.

Також ТЦК заявив про готовність співпрацювати з правоохоронцями задля об’єктивного розслідування та закликав не поширювати неперевірену інформацію, аби не вплинути на хід слідства.

Передісторія: