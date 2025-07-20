Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Одесі лікар опинився в реанімації після бійки з ТЦК

Ольга КацімонНеділя, 20 липня 2025, 18:49
В Одесі лікар опинився в реанімації після бійки з ТЦК
Скриншот

В Одесі після силового затримання працівниками ТЦК до реанімації госпіталізували медика з Харкова.

Джерела: "Суспільне", "Думська", Одеський обласний ТЦК

Деталі: Інцидент стався 19 липня на вулиці Костанді, його кадри поширюються к соцмережах.

Реклама:

На відео видно, як чоловіка заштовхують до мікроавтобуса й затискають дверима голову. За словами очевидців, постраждалий – лікар з Харкова, який приїхав працювати в Одесу. Наразі він перебуває у важкому стані.

Як пише "Суспільне", колишня дружина травмованого чоловіка у своїх соцмережах прокоментувала інцидент зі співробітниками ТЦК та СП в Одесі.

РЕКЛАМА:

Пряма мова колишньої дружини: "Другий день Валік був в Одесі. На цю мить зроблено все, що можна. Там було два буси. Від одного він утік. Другий збив у такий спосіб, що поламалось три ребра. Одне ребро прокололо легеню. Лікарі змогли врятувати його життя". 

В Одеському обласному ТЦК повідомили, що розпочали службову перевірку дій військовослужбовців.

Також ТЦК заявив про готовність співпрацювати з правоохоронцями задля об’єктивного розслідування та закликав не поширювати неперевірену інформацію, аби не вплинути на хід слідства.

Передісторія:

  • 12 липня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого побиття військовозобов’язаного чоловіка працівниками Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Миколаєві.

ТЦКОдесаХарківмобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоЗеленський ввів у дію санкції РНБО проти Балашова, Королевської й Латиніної
фотоУ лікарні померла жінка, яку збив п’яний чиновник прокуратури у Києві
фотоПомер саудівський "сплячий принц", який провів 20 років у комі
Сили ППО збили 18 з 57 російських дронів, ще 32 – влучили
Азербайджан готує позов проти Росії через авіатрощу біля Актау
Німецький генерал: Росія планує запускати по Україні 2000 дронів одночасно
Усі новини...
ТЦК
На Волині чоловік побив лопатою військовослужбовців ТЦК та втік
В Одесі схопили агентку РФ, яка прямувала підірвати ТЦК – СБУ
У Миколаєві працівники ТЦК побили чоловіка: ДБР відкрило провадження
Останні новини
19:40
Виконавча влада у Франції б’є антирекорди популярності
19:31
Ворог атакував Дніпропетровщину ракетою, дронами й артилерією: 2 поранених
19:25
ВідеоУкраїнські військові знищили рідкісний російський комплекс РЕБ "КОП-2"
18:55
Жарт чи реальність? Харлан на честь перемоги Усика оголосила про готовність взяти участь в Олімпіаді
18:51
Маск створить ШІ-додаток для дітей
18:49
ВідеоВ Одесі лікар опинився в реанімації після бійки з ТЦК
18:31
Axios: У команді Трампа вважають, що Нетаньягу вийшов з-під контролю
18:11
"Дивовижно відкрита і світла людина": помер митець з Івано-Франківська Денис Овчар
17:44
Сибіга показав візит десятків українських послів на Запоріжжя
17:33
фотоНа Куп'янщині від ворожих авіаударів постраждали 6 цивільних
Усі новини...
Реклама:
Реклама: