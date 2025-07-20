В Одесі лікар опинився в реанімації після бійки з ТЦК
В Одесі після силового затримання працівниками ТЦК до реанімації госпіталізували медика з Харкова.
Джерела: "Суспільне", "Думська", Одеський обласний ТЦК
Деталі: Інцидент стався 19 липня на вулиці Костанді, його кадри поширюються к соцмережах.
На відео видно, як чоловіка заштовхують до мікроавтобуса й затискають дверима голову. За словами очевидців, постраждалий – лікар з Харкова, який приїхав працювати в Одесу. Наразі він перебуває у важкому стані.
Як пише "Суспільне", колишня дружина травмованого чоловіка у своїх соцмережах прокоментувала інцидент зі співробітниками ТЦК та СП в Одесі.
Пряма мова колишньої дружини: "Другий день Валік був в Одесі. На цю мить зроблено все, що можна. Там було два буси. Від одного він утік. Другий збив у такий спосіб, що поламалось три ребра. Одне ребро прокололо легеню. Лікарі змогли врятувати його життя".
В Одеському обласному ТЦК повідомили, що розпочали службову перевірку дій військовослужбовців.
Також ТЦК заявив про готовність співпрацювати з правоохоронцями задля об’єктивного розслідування та закликав не поширювати неперевірену інформацію, аби не вплинути на хід слідства.
Передісторія:
- 12 липня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого побиття військовозобов’язаного чоловіка працівниками Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Миколаєві.