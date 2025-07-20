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В Одессе врач оказался в реанимации после драки с ТЦК

Ольга КацимонВоскресенье, 20 июля 2025, 18:49
В Одессе врач оказался в реанимации после драки с ТЦК
Скриншот

В Одессе после силового задержания сотрудниками ТЦК в реанимацию госпитализировали медика из Харькова.

Источники: "Общественное", "Думская", Одесский областной ТЦК

Детали: Инцидент произошёл 19 июля на улице Костанди, его кадры распространяются в соцсетях.

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На видео видно, как мужчину заталкивают в микроавтобус и прижимают ему голову дверью. По словам очевидцев, пострадавший — врач из Харькова, приехавший работать в Одессу. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии.

Как пишет "Суспільне", бывшая жена пострадавшего прокомментировала инцидент в своих соцсетях.

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Прямая речь бывшей жены: "Валик был в Одессе второй день. На данный момент сделано всё возможное. Там было два буса. От одного он убежал. Второй сбил его таким образом, что сломались три ребра. Одно из рёбер прокололо лёгкое. Врачи смогли спасти ему жизнь".

В Одесском областном ТЦК сообщили, что начали служебную проверку действий военнослужащих.

Также в ТЦК заявили о готовности сотрудничать с правоохранительными органами для объективного расследования и призвали не распространять непроверенную информацию, чтобы не повлиять на ход следствия.

Предыстория:

  • 12 июля Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного избиения военнообязанного сотрудниками Корабельного районного ТЦК в Николаеве.

ТЦКОдессаХарьковмобилизация
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