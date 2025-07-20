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Українські військові знищили рідкісний російський комплекс РЕБ "КОП-2"

Ольга КацімонНеділя, 20 липня 2025, 19:25
Українські військові знищили рідкісний російський комплекс РЕБ КОП-2
Скриншот

Оператори 424 батальйону Svarog Сил безпілотних систем на одному з напрямків фронту знищили експериментальний російський комплекс радіоелектронної боротьби "КОП-2" ("Комплекс обнаружения и подавления – 2")

Джерело: повідомлення 424 батальйону Svarog

Деталі: Як відзначають українські бійці, цей рідкісний і дорогий зразок РЕБ був спробою росіян протидіяти українським дронам.

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"КОП-2" сканує радіоефір у широкому діапазоні, виявляє частоти, на яких працюють БПЛА, та намагається придушити їх сигнал потужними перешкодами. Його зазвичай використовують для прикриття важливих військових об'єктів, зокрема систем ППО.

Однак у реальних бойових умовах система не витримала зустрічі з українськими дронами. Перше влучання пошкодило обладнання, а друге – остаточно знищило російський комплекс.

російсько-українська війнабезпілотникизброя
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