Украинские военные уничтожили редкий российский комплекс РЭБ "КОП-2"

Операторы 424-го батальона Svarog Сил беспилотных систем на одном из участков фронта уничтожили экспериментальный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "КОП-2" ("Комплекс обнаружения и подавления – 2").

Источник: сообщение 424-го батальона Svarog

Детали: Как отмечают украинские бойцы, этот редкий и дорогостоящий образец РЭБ был попыткой россиян противодействовать украинским дронам.

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"КОП-2" сканирует радиоэфир в широком диапазоне, обнаруживает частоты, на которых работают БПЛА, и пытается подавить их сигнал мощными помехами. Обычно его используют для прикрытия важных военных объектов, в том числе систем ПВО.

Однако в реальных боевых условиях система не выдержала встречи с украинскими дронами. Первое попадание вывело оборудование из строя, а второе – полностью уничтожило российский комплекс.