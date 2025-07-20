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Украинские военные уничтожили редкий российский комплекс РЭБ "КОП-2"

Ольга КацимонВоскресенье, 20 июля 2025, 19:25
Украинские военные уничтожили редкий российский комплекс РЭБ КОП-2
Скриншот

Операторы 424-го батальона Svarog Сил беспилотных систем на одном из участков фронта уничтожили экспериментальный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "КОП-2" ("Комплекс обнаружения и подавления – 2").

Источник: сообщение 424-го батальона Svarog

Детали: Как отмечают украинские бойцы, этот редкий и дорогостоящий образец РЭБ был попыткой россиян противодействовать украинским дронам.

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"КОП-2" сканирует радиоэфир в широком диапазоне, обнаруживает частоты, на которых работают БПЛА, и пытается подавить их сигнал мощными помехами. Обычно его используют для прикрытия важных военных объектов, в том числе систем ПВО.

Однако в реальных боевых условиях система не выдержала встречи с украинскими дронами. Первое попадание вывело оборудование из строя, а второе – полностью уничтожило российский комплекс.

российско-украинская войнабеспилотникиоружие
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