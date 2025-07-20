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Ворог атакував Дніпропетровщину ракетою, дронами й артилерією: 2 поранених

Катерина ТищенкоНеділя, 20 липня 2025, 19:31
Ворог атакував Дніпропетровщину ракетою, дронами й артилерією: 2 поранених
ілюстративне фото ОВА: наслідки одного з попередніх обстрілів Нікопольщини

Внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині в неділю поранено двох людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Пообіді було гучно у Павлоградському районі. Противник скерував туди ракету. Виникла пожежа, яку вже приборкали.

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Під прицілом агресора протягом дня була й Нікопольщина. Ворог застосовував дрони, артилерію, гатив з РСЗВ "Град". Потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади.

Постраждали двоє людей – 39-річний чоловік та 57-річна жінка. Вони на амбулаторному лікуванні".

Деталі: Також ворог атакував Синельниківську, Новопавлівську, Великомихайлівську, Межівську та Грушівську громади.

Дніпропетровська областьвійна
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