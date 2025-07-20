Ворог атакував Дніпропетровщину ракетою, дронами й артилерією: 2 поранених
Неділя, 20 липня 2025, 19:31
Внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині в неділю поранено двох людей.
Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Пообіді було гучно у Павлоградському районі. Противник скерував туди ракету. Виникла пожежа, яку вже приборкали.
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Під прицілом агресора протягом дня була й Нікопольщина. Ворог застосовував дрони, артилерію, гатив з РСЗВ "Град". Потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади.
Постраждали двоє людей – 39-річний чоловік та 57-річна жінка. Вони на амбулаторному лікуванні".
Деталі: Також ворог атакував Синельниківську, Новопавлівську, Великомихайлівську, Межівську та Грушівську громади.