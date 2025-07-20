Враг атаковал Днепропетровскую область ракетами, дронами и артиллерией: 2 раненых

иллюстративное фото ОВА: последствия одного из предыдущих обстрелов Никопольщины

В результате вражеских атак в Днепропетровской области в воскресенье ранены два человека.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "После обеда было шумно в Павлоградском районе. Противник направил туда ракету. Возник пожар, который уже потушили.

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Под прицелом агрессора в течение дня была и Никопольщина. Враг применял дроны, артиллерию, обстреливал из РСЗО "Град". Пострадали Никополь, Покровская, Марганецкая и Мировская общины.

Пострадали два человека – 39-летний мужчина и 57-летняя женщина. Они находятся на амбулаторном лечении".

Детали: Также враг атаковал Синельниковскую, Новопавловскую, Великомихайловскую, Межевскую и Грушевскую общины.