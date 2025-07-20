Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки бізнесу та інші ініціативи

Уряд разом із силовими структурами готуються запровадити річний мораторій на перевірки бізнесу.

Джерело: прем'єр Юлія Свириденко в Facebook

Пряма мова: "Уряд разом із силовими структурами та за координацією РНБО готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи. Планується річний мораторій на перевірки. Це питання вже обговорене з президентом Володимиром Зеленським – його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу".

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Деталі: За словами Свириденко, також уже розпочато аудит кримінальних справ проти бізнесу.

"Пріоритет – закрити безпідставні провадження, що блокують підприємницьку діяльність. Нові справи санкціонуватимуть лише генпрокурор або керівники обласного та районного рівня", – написала вона.

Свириденко додала, що паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці, а також буде посилено контроль за законністю слідчих дій.

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"Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів РФ", – зазначила прем'єр.

Вона також повідомила, що наступного тижня планується запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин.

"Це – підтримка оборонної промисловості та локалізація критичних виробництв. Деталі вже після рішення уряду. Проєкт координують Михайло Федоров і Денис Шмигаль", – написала вона.

Свириденко також анонсувала запуск експериментального проєкту "Проєктуй і будуй", який дозволить швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру.

"Змінюється сам підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта – "під ключ". Це європейська практика, відома як Design–build, такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм. Підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт. Проєкт триватиме 2 роки – на контролі в Олексій Кулеба та його команди, а також Агентства відновлення", – розповіла вона.