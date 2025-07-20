Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки бізнесу та інші ініціативи

Катерина ТищенкоНеділя, 20 липня 2025, 20:22
Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки бізнесу та інші ініціативи
Юлія Свириденко, фото з її Facebook

Уряд разом із силовими структурами готуються запровадити річний мораторій на перевірки бізнесу.

Джерело: прем'єр Юлія Свириденко в Facebook

Пряма мова: "Уряд разом із силовими структурами та за координацією РНБО готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи. Планується річний мораторій на перевірки. Це питання вже обговорене з президентом Володимиром Зеленським – його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу".

Реклама:

Деталі: За словами Свириденко, також уже розпочато аудит кримінальних справ проти бізнесу.

"Пріоритет – закрити безпідставні провадження, що блокують підприємницьку діяльність. Нові справи санкціонуватимуть лише генпрокурор або керівники обласного та районного рівня", – написала вона.

Свириденко додала, що паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці, а також буде посилено контроль за законністю слідчих дій.

РЕКЛАМА:

"Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів РФ", – зазначила прем'єр.

Вона також повідомила, що наступного тижня планується запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин.

"Це – підтримка оборонної промисловості та локалізація критичних виробництв. Деталі вже після рішення уряду. Проєкт координують Михайло Федоров і Денис Шмигаль", – написала вона.

Свириденко також анонсувала запуск експериментального проєкту "Проєктуй і будуй", який дозволить швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру.

"Змінюється сам підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта – "під ключ". Це європейська практика, відома як Design–build, такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм. Підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт. Проєкт триватиме 2 роки – на контролі в Олексій Кулеба та його команди, а також Агентства відновлення", – розповіла вона.

Кабінет міністрівСвириденко Юліябізнес
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки бізнесу та інші ініціативи
фотоУ лікарні померла жінка, яку збив п’яний чиновник прокуратури у Києві
фотоПомер саудівський "сплячий принц", який провів 20 років у комі
Сили ППО збили 18 з 57 російських дронів, ще 32 – влучили
Азербайджан готує позов проти Росії через авіатрощу біля Актау
Німецький генерал: Росія планує запускати по Україні 2000 дронів одночасно
Усі новини...
Зеленський узгодив із Сибігою заміну керівників деяких посольств
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Балашова, Королевської й Латиніної
В Одесі лікар опинився в реанімації після бійки з ТЦК
Українські військові знищили рідкісний російський комплекс РЕБ "КОП-2"
Останні новини
21:14
Засновник Veon хотів продавати акції "Київстару" в Україні, але цьому заважає регуляція
20:58
боксПромоутер Хіггінс: Паркер – претендент №1 на бій проти Усика
20:43
Ексглава МЗС Австрії похизувалась, як у російській церкві тепло зустріли її кота
20:22
Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки бізнесу та інші ініціативи
19:53
Вашингтон налаштований оптимістично щодо торговельної угоди з ЄС
19:40
Виконавча влада у Франції б’є антирекорди популярності
19:31
Ворог атакував Дніпропетровщину ракетою, дронами й артилерією: 2 поранених
19:25
ВідеоУкраїнські військові знищили рідкісний російський комплекс РЕБ "КОП-2"
18:55
Жарт чи реальність? Харлан на честь перемоги Усика оголосила про готовність взяти участь в Олімпіаді
18:51
Маск створить ШІ-додаток для дітей
Усі новини...
Реклама:
Реклама: